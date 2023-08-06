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Giriş Tarihi: 6.8.2023 21:39 Son Güncelleme: 6.8.2023 22:31

Manisa’da 146 milyonluk dev güneş enerjisi yatırımında son aşamaya gelindi

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi sınırlarında 146 milyon 316 bin TL’lik yatırımla inşa ettiği 5 megavatlık güneş enerji santralinin panel montajlarında son aşamaya gelindi.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da 146 milyonluk dev güneş enerjisi yatırımında son aşamaya gelindi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi sınırlarında 146 milyon 316 bin TL'lik yatırım bedeliyle inşa edilen 5 megavatlık güneş enerji santralinde 13 bin 894 adet panelin montaj çalışmalarında son aşamaya gelindi.

"MANİSA'YA YENİLEBİLİR ENERJİ"

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "İdare olarak Seyitli Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda 1 megavatlık güneş enerji santrali kurmuştuk. Bu tesisimizin ardından mahallemizin sınırları içerisinde 146 milyon 316 bin TL'lik yatırım bedeliyle inşa çalışmalarına başladığımız 5 megavatlık tesisimizde de panel montajlarında son aşamalara gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda şehrimizin çevresini korumak adına yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Manisa’da 146 milyonluk dev güneş enerjisi yatırımında son aşamaya gelindi
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