Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da ağabeyini öldüren kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 3.05.2026 22:14

Manisa'nın Kula ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrası ağabeyi 28 yaşındaki Hasan Akarsu’yu bıçakla öldüren 25 yaşındaki U.C.A kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Akarsu’nun cansız bedeni toprağa verilirken, katil zanlısı kardeş tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Karataş mevkisinde meydana geldi. Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Akarsu için bugün Şah Süleyman Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akarsu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Kula ilçe mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, ağabeyini öldüren U.C.A, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
