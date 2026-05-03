Manisa’da aile dramı! Sözlü tartışma bıçaklı saldırıya döndü: Kardeşi ağabeyini katletti

Giriş Tarihi: 3.05.2026 09:03

Manisa’nın Kula ilçesinde 25 yaşındaki U.C.A. ile ağabeyi Hasan Karasu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşürken kardeş U.C.A. eline aldığı bıçakla, ağabeyi Hasan Akarsu’yu ağır yaraladı. Tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. İşte detaylar…

DHA
Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Karataş mevkisinde meydana geldi. Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AĞABEYİNE BIÇAKLA SALDIRDI

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI

Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
