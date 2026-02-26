Manisa’da ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Manisa Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, F.A. idaresindeki 35 AKY 982 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 45 FJ 112 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, devrilen ambulans ise yan yatarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde ambulans sürücüsü A.C., ambulansta bulunan hasta, görevli sağlıkçılar E.İ. ve A.M. ile otomobil sürücüsü F.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yan yatan ambulans ve hasar gören otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.