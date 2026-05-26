Manisa’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Manisa bayram namazı saati

İslam dünyasında heyecanla beklenen mübarek Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla tüm yurtta huzurla karşılanıyor. Manisalı müminler, bayram coşkusunu ve manevi iklimini paylaşmak adına sabahın erken saatlerinde ibadethanelere akın edecek. Güncel dini takvime göre kent merkezi ve çevre ilçelerdeki cemaat buluşma zamanı belirlendi.
Yılda sadece iki kez icra edildiği için kılınış adımları unutulabilen bayram namazı, cemaatle birlikte ve yüksek sesli tekbirlerle eda edilir. İki rekatlık bu namazın kılınış sırası şöyledir:
Birinci Rekat: İmama uyularak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet getirilir. Sübhaneke duası sessizce okunur. İmamın liderliğinde eller kulaklara kaldırılarak 3 kez ilave tekbir alınır; ilk iki tekbirde eller yana salınır, üçüncü tekbirde göbek hizasında bağlanır. İmam Fatiha ve zammı sureyi okuduktan sonra rüku ve secdeye gidilir.
İkinci Rekat: Ayağa kalkıldığında imam önce Fatiha ve bir sure okur. Rükuya gitmeden hemen önce yine eller kulak hizasına çekilerek 3 defa ek tekbir getirilir ve eller yana bırakılır. Dördüncü tekbirde ise eller bağlanmadan doğrudan rükuya eğilinir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları tamamlanır, selam verilerek namaz bitirilir.
Namazın hemen ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini irat eder. Kurban ibadetinin fıkhi olarak geçerlilik kazanması, bu bayram namazının kılınmış ve hutbenin tamamlanmış olması şartına bağlıdır. Ülke genelinde kurban kesim işlemleri, 27 Mayıs Çarşamba sabahı namaz çıkışıyla birlikte resmen başlayacaktır. İslam alimlerinin görüşlerine göre, kurban kesim süreci bayramın üçüncü günü (29 Mayıs Cuma) akşam ezanı vaktine kadar kurallara uygun olarak sürdürülebilir.