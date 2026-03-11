Manisa’da bıçaklı dehşet: Trafik husumetinde kan aktı! 2 ölü, 1 yaralı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ragıpbey Mahallesi'nde eski Tren Garı karşısında meydana geldi. Onur Efe, kardeşi Suat Efe ve Ömer Durmuş ile E.V. (19) ve R.V. (21) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Onur ve Suat Efe kardeşler ile Ömer Durmuş çeşitli yerlerinden yaralandı.