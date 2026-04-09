Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu
Giriş Tarihi: 9.04.2026 03:54

Manisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde 53 yaşındaki Naim Karabulut, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Karabulut’un oğlu Burhan Karabulut’un da yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA Yaşam
Manisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu
  • ABONE OL

Olay, Bey Mahallesi Yörük Hasanlar Halilağa Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Naim Karabulut'tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz olarak yatan Naim Karabulut'a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Karabulut'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kula Devlet Hastanesi Adli Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, Karabulut'un oğlu Burhan Karabulut'un da yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz