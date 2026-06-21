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Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:18

Manisa'da cani baba dehşeti: Kocasından boşanan Birsen'i öldürdü!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım (23), babası Ü.Y. (56) tarafından bıçakla öldürüldü.

DHA Yaşam
Manisa’da cani baba dehşeti: Kocasından boşanan Birsen’i öldürdü!
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Olay, saat 01.00 sıralarında Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanıp, ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası arasında tartışma çıktı. Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Ü.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MANİSA

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Manisa'da cani baba dehşeti: Kocasından boşanan Birsen'i öldürdü!
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