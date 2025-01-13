Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 13.1.2025 14:30 Son Güncelleme: 13.1.2025 14:44

Manisa’da DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda, örgüt içerisinde aktif rol aldıkları belirlenen 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü adına silah temin ettikleri, örgüt adına eylem planları yaptıkları ve örgüt içerisinde lojistik destek sağladıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucunda, Manisa merkezli Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına yeni eylemler hazırlığında oldukları belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.

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Manisa’da DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
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