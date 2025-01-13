Manisa’da DEAŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucunda, Manisa merkezli Adana ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına yeni eylemler hazırlığında oldukları belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.