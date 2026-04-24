Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da dehşete düşüren olay! Bıçakla dolaşıp evini ateşe vermişti: Barbaros Güleryüz adliye yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 24.04.2026 12:25

Manisa’da dehşete düşüren olay! Bıçakla dolaşıp evini ateşe vermişti: Barbaros Güleryüz adliye yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olay şok etti. Apartman içerisinde daha önce de elinde bıçakla yarı çıplak şekilde dolaştığı öne sürülen Barbaros Güleryüz iddiaya göre olay günü benzer hareketler sergiledikten sonra kendi dairesine girerek kapıyı kilitledi ve evini ateşe verdi. Kaçmaya çalışırken yakalanan Güleryüz, adliye yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İşte olayın detayları…

İHA
Manisa’da dehşete düşüren olay! Bıçakla dolaşıp evini ateşe vermişti: Barbaros Güleryüz adliye yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak'ta meydana geldi. Apartman içerisinde daha önce de elinde bıçakla yarı çıplak şekilde dolaştığı öne sürülen ve komşularının şikayetçi olduğu Barbaros Güleryüz iddiaya göre olay günü benzer hareketler sergiledikten sonra kendi dairesine girerek kapıyı kilitledi. Kısa süre sonra dairesini ateşe veren Güleryüz, ikametten çıkarak hızla uzaklaştı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Daireden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanmak istendi. Öfkeli kalabalığın linç girişimini polis ekipleri engellerken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ADLİYE YOLUNDA FENALAŞTI

İşlemleri tamamlanan Barbaros Güleryüz, adliyeye sevk edileceği esnada aniden fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güleryüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Güleryüz hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA #TURGUTLU #BARBAROS GÜLERYÜZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da dehşete düşüren olay! Bıçakla dolaşıp evini ateşe vermişti: Barbaros Güleryüz adliye yolunda kalp krizinden hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA