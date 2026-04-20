Manisa’da düğün salonunda sır ölüm! 47 yaşındaki Hasan Yağcı’nın cansız bedeni bulundu

Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Çam Şehitler Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunun depo kısmına giren personel bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumun sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler isminin Hasan Yağcı (47) olduğu belirlenen adamın öldüğünü tespit etti.