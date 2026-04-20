Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da düğün salonunda sır ölüm! 47 yaşındaki Hasan Yağcı'nın cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:11

Manisa'da düğün salonunda sır ölüm! 47 yaşındaki Hasan Yağcı'nın cansız bedeni bulundu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir düğün salonunun depo kısmında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatırken kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.

Manisa’da düğün salonunda sır ölüm! 47 yaşındaki Hasan Yağcı’nın cansız bedeni bulundu
Olay, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Çam Şehitler Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunun depo kısmına giren personel bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumun sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler isminin Hasan Yağcı (47) olduğu belirlenen adamın öldüğünü tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın intihar olabileceği şüphesi üzerine durulurken Yağcı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemi başlatıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Yağcı'nın naaşı, otopsi yapılmak üzere Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Manisa'da düğün salonunda sır ölüm! 47 yaşındaki Hasan Yağcı'nın cansız bedeni bulundu
