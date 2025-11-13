Manisa’da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Abdullah Yavuz'un kontrolünü yitirdiği otomobil, Bedrettin Kurt idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yavuz ve yanındaki Hikmet Akbağ ve Sultan Çıtır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akbağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.