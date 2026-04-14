Manisa’da feci kaza: Kontrolden çıkan motosikletli kamyonetin altında kaldı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sude Gelen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin motosikletini kaydırarak karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.