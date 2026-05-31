Manisa’da feci kaza: Uçuruma düşen aracın sürücüsü öldü!

Kavaklıdere Mahallesi ile Horozum Keserler Mahallesi arasındaki Delikyar mevkisinde meydana gelen kazada, Bülent Hızıloğlu'nun kontrolünü yitirdiği öne sürülen hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza, sabah saatlerinde diğer sürücüler tarafından farkedildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hızıloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hızıloğlu'nun cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.