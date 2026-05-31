Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da feci kaza: Uçuruma düşen aracın sürücüsü öldü!
Giriş Tarihi: 31.05.2026 11:22

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bülent Hızıloğlu (45), hayatını kaybetti.

Kavaklıdere Mahallesi ile Horozum Keserler Mahallesi arasındaki Delikyar mevkisinde meydana gelen kazada, Bülent Hızıloğlu'nun kontrolünü yitirdiği öne sürülen hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza, sabah saatlerinde diğer sürücüler tarafından farkedildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Hızıloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hızıloğlu'nun cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MANİSA

