Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da feci kaza: Yaşlı adama minibüs çarptı!
Giriş Tarihi: 25.03.2026 18:06

Manisa'nın Salihli ilçesinde, meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki adama minibüs çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şoför ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İHA Yaşam
Olay, İzmir-Ankara D300 kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den Kula istikametine giden R.A.'nın (68) kullandığı minibüs, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 79 yaşındaki Eşref Yeşilkuş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yeşilkuş için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralının Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.A.'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

