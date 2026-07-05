Manisa’da feci olay: Balkondan düşen İlayda ağır yaralandı!

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi 1704 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın son katında yaşayan İlayda T., henüz belirlenemeyen nedenle balkondan dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.