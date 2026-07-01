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Giriş Tarihi: 1.07.2026 14:08

Manisa'da feci ölüm: 3’üncü katın balkonundan 1’inci katın balkonuna düşüp hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan 1’inci kattaki dairenin balkonuna düşen Nafiz Özçil (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Manisa’da feci ölüm: 3’üncü katın balkonundan 1’inci katın balkonuna düşüp hayatını kaybetti
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Olay, saat 03.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan Nafiz Özçil, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek 1'inci kattaki komşusunun balkonuna düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Özçil'in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Özçil, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

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Manisa'da feci ölüm: 3’üncü katın balkonundan 1’inci katın balkonuna düşüp hayatını kaybetti
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