Manisa’da feci ölüm: 3’üncü katın balkonundan 1’inci katın balkonuna düşüp hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Özçil'in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Özçil, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör