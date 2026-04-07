Manisa'da FETÖ operasyonu: 21 Tutuklama, 22.5 Milyon TL'lik varlığa el konuldu
Giriş Tarihi: 7.04.2026 09:56

FETÖ ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Manisa'da örgtüte yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi tutuklandı, 22.5 milyon TL'lik varlığa el konuldu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat birimleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalarda, örgütün kritik kademelerinde yer aldığı değerlendirilen isimler hedef alındı. 3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında sözde "il imamı", bölge ve eğitim sorumluları ile kadın ve mali yapılanma temsilcilerinin de bulunduğu 47 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 44'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda FETÖ yöneticilerinin kendi aralarında büyük gizlilikle yürüttüğü iletişim ağında paylaştıkları örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Soruşturmada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin yanı sıra, örgüte ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 500 bin TL değerinde Türk Lirası, döviz ve altına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 kişi Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

