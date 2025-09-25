Manisa’da iş kazası! Kepçe uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Şirinyer Mahallesi Kıran Yayla mevkisinde meydana geldi. Hafriyat çalışması yapan kepçe operatörü Mehmet Ülker (49), yönetimindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OPERATÖR OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerce yapılan kontrolde operatörün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ülker'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.