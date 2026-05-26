Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da kahreden kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 15 yaşındaki Araz hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:55

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Araz İzgün, otomobille çarpıştığı olayda hayatını kaybederken yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin peş peşe geldiği çarpışmada otomobil sürücüsü gözaltına alındı. İşte detaylar…

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 260 Sokak'ta meydana geldi. Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Araz İzgün'ün kullandığı 45 AOA 335 plakalı motosiklet ile O.I. (45) yönetimindeki 45 ACA 101 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazada motosiklet sürücüsü İzgün ile arkasındaki arkadaşı F.E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Araz İzgün, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.I.'yı gözaltına alan polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
