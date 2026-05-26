Manisa’da kahreden kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 15 yaşındaki Araz hayatını kaybetti!

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 260 Sokak'ta meydana geldi. Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Araz İzgün'ün kullandığı 45 AOA 335 plakalı motosiklet ile O.I. (45) yönetimindeki 45 ACA 101 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Kazada motosiklet sürücüsü İzgün ile arkasındaki arkadaşı F.E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI
Yaralılardan motosiklet sürücüsü Araz İzgün, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.I.'yı gözaltına alan polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.