Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da kahvehanede kumar pahalıya patladı!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 17:54

Manisa’da kahvehanede kumar pahalıya patladı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi kumar oynarken yakalanırken, 58 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibine ise "kumar oynatmak ve yer temin etmekten" adli işlem başlatıldı.

Manisa’da kahvehanede kumar pahalıya patladı!
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eski Cami Mahallesindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Ekipler, baskında kumar oynayan 5 kişiyi suç üstü yakaladı. Kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye kişi başı 11 bin 604 lira olmak üzere toplam 58 bin 20 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi olduğu belirlenen ve idari para cezası uygulanan O.K. hakkında ayrıca 'kumar oynatmak ve yer temin etmekten' adli işlem başlatıldı. Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Manisa’da kahvehanede kumar pahalıya patladı!
