Giriş Tarihi: 21.05.2026 20:40

Manisa'da kalp krizi geçiren Garnizon Komutanı hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Gölet Alanı'ndaki voleybol turnuvası sırasında kalp krizi geçiren Akhisar Hava Meydan Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Gölet Alanı'nda gerçekleştirilen voleybol turnuvasına mola veren Akhisar Hava Meydan Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan fenalaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Albay Kaplan ambulansla önce Akhisar Mustafa Kiraz Devlet Hastanesine ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedavisi süren Kaplan'ın kalbi yeniden durdu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Akhisar Hava Meydan Komutanı Piyade Albay Mutlu Yaşar Kaplan kurtarılamadı.

Kaplan için önce yarın Manisa'da uğurlama töreni yapılacağı ardından cenazenin memleketi İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
