Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu'nu arama çalışmaları devam ediyor
Giriş Tarihi: 23.03.2026 12:50

Manisa'da kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu'nu arama çalışmaları devam ediyor

Manisa’da dün kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu (53) için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarının ihbarı sonucu başlatılan arama çalışmalarında olumsuz hava koşulları nedeniyle kritik saatlere girildi.

Ceyhan TORLAK
Manisa’da kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu’nu arama çalışmaları devam ediyor
Dün Salihli ilçesine bağlı Çakaldoğan Mahallesi mevkisinden zirve yürüyüşüne çıkan Umut Tanrıkulu, bir süre sonra yönünü kaybetti. Tanrıkulu'nun kaybolduğu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına Burhan Mahallesi'nden gönüllü vatandaşlar da katıldı.

Çalışmalar esnasında Tanrıkulu'na ait bazı eşyalara ulaşıldı. Burhan Mahallesi Yayları Allahtankarlı mevkisindeki arama-kurtarma çalışmalarına havanın kararması ve bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Çalışmalara günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Manisa'da kaybolan dağcı Umut Tanrıkulu'nu arama çalışmaları devam ediyor
