Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor!
Giriş Tarihi: 22.03.2026 23:46

Manisa'nın Salihli ilçesinde zirve yürüyüşü yapmak için dağa çıkan 53 yaşındaki Umut Tanrıkulu sırra kadem bastı. Havanın kararması ve bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verilirken, Arama kurtarma faaliyetlerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı öğrenildi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Umut Tanrıkulu dün zirve yürüyüşü yapmak üzere dağa çıktı. Bir süre sonra yardım çağrısında bulunan Tanrıkulu ile daha sonra irtibat kesildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile birlikte Burhan Mahallesi'nden gönüllü vatandaşlar sevk edildi. Ekipler, kayıp dağcıya ulaşabilmek için Allahtankarlı mevkiinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Havanın kararması ve bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi. Arama kurtarma faaliyetlerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacağı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz