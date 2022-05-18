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Giriş Tarihi: 18.5.2022 22:52

Manisa'da kayıp iki kardeşin giysileri gölet kenarında bulundu

AA
Manisa’da kayıp iki kardeşin giysileri gölet kenarında bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir gölet kenarında kıyafetleri bulunan kayıp 13 ve 14 yaşındaki iki kardeşi bulmak için çalışma başlatıldı

Turgutlu ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde 13 ve 14 yaşındaki kardeşlerin evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı. Çocukların kıyafetlerini İzzettin ile Yakuplar Mahallesi arasındaki orman yangınları için oluşturulan göletin yanında bulan aile durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri dışında olay yerine gelen AFAD ile İzmir İl Jandarma dalgıç ekipler gölette arama çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden pompa ve vidanjör de gölette su tahliyesi yapıyor.

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Manisa'da kayıp iki kardeşin giysileri gölet kenarında bulundu
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