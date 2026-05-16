Manisa’da kız meselesi kavgası: 6 yerinden bıçakladı! Şüpheliler yakalandı

ŞÜPHELİLER YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omuz kısmından 1, sağ bacak kısmından ise 5 adet olmak üzere vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralanan Emrullah D. ilçe devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüpheliler Mustafa Burak K. ve Mesut Can A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında "Kasten Yaralama" suçu kapsamında işlem başlatıldığı ve bugün adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör