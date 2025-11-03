Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da korku dolu anlar! Öğrenci servisinde çıkan yangın otomobile sıçradı
Manisa’da öğrenci taşıyan minibüste çıkan yangın yanındaki otomobile de sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı olayda, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda meydana geldi. Bir okula öğrenci taşıyan 45 J 6535 plakalı servis minibüsünün şoförü, öğrenci almak için yol kenarında durduğu sırada motor kısmından duman çıktığını fark etti. Şoför, servisteki öğrencileri tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki elektrikli otomobile sıçradı.

İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında minibüs ile otomobil kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki bir kafenin tenteleri de zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

