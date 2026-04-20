Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da korkunç kaza! Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 20.04.2026 12:51

Manisa'da korkunç kaza! Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa’da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. 8 yaşındaki Nasıf Çalış, ile 26 yaşındaki Hakan Sey yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 1'i çocuk, 5 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Ceyhan TORLAK
Manisa’da korkunç kaza! Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı
Kaza, saat 03.00 sıralarında Salihli ilçesi Kemerdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Şerif Ç.'nin (32) kontrolünü yitirdiği 35 LK 635 plakalı otomobil, savrulup yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü Şerif Ç. ile yanındaki Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hakan Sey

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nasıf Çalış, Salihli Devlet Hastanesi, Hakan Sey ise özel bir hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A. Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Manisa'da korkunç kaza! Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı
