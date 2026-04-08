Manisa’da korsan servis ve taksiler tek tek yakalandı! Rakamlar dikkat çekti...

Manisa'da korsan taşımacılıkla mücadelede dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, göreve geldikleri 3 aylık süreçte 15 korsan servis ve 3 korsan taksinin yakalandığını açıkladı.
3 AYDA 18 KORSAN ARAÇ YAKALANDI
Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 16 Ocak 2026 tarihinde görevi devralan Oda Başkanı Cahit Güden, seçim sürecinde verdikleri "korsanla mücadele" sözünü tuttuklarını belirtti. Güden, mazbatasını aldığı gün oda binasına astıkları "Korsan'a Hayır" pankartını, korsan taşımacılık tamamen bitene kadar indirmeyeceklerini vurguladı.
"İHBARLAR MÜCADELENİN ANAHTARI"
Korsanla mücadelede özel bir ekip oluşturmadıklarını dile getiren Güden, vatandaş ve esnaf ihbarlarının büyük önem taşıdığını söyledi. Güden, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar bizim için çok değerli. İhbarın ardından emniyet ve jandarma ekipleri hızlı şekilde harekete geçiyor. Bu koordinasyon sayesinde korsan araçlar kısa sürede yakalanıyor" diye konuştu. Güden, korsan taşımacılıkla mücadeleye destek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.