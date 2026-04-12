Manisa'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Irmağın ortasında mahsur kaldılar! İşte o anlar kamerada

Giriş Tarihi: 12.04.2026 13:28

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde dün gece saatlerinde nefes kesen kurtarma operasyonu gerçekleşti. Gece saatlerinde Kumçay Irmağı’ndan otomobille geçmeye çalışırken akıntıya kapılan otomobildeki 2 kişi iş makinasıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi, Develi mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, dere yatağından geçmeye çalışan ve içinde iki kişinin bulunduğu araç dere ortasında kaldı. Aracın üzerine çıkan vatandaşlar, yardım çağrısında bulundu.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye Saruhanlı Belediyesi ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD sevk edildi. Ekipler, karanlık ve zorlu arazi şartlarına rağmen kurtarma çalışması başlattı. Saruhanlı Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen olayda kepçe kovasının araca uzatılmasıyla mahsur kalan iki kişi güvenli alana alındı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu iki kişi de sağ olarak kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı.

