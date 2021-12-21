Manisa’da öğrenci yurdunda yangın paniği

Nöbetçi öğretmenler itfaiyeye haber verirken, ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleriyle birlikte 112 acil ekipleri ve polisler de herhangi bir olumsuzluğa karşı okula geldi. İtfaiye ekipleri, kazan dairesine indiklerinde yoğun dumanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirledi.Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalorifer kazanında kömür alımında yaşanan kısa süreli bir sıkışmadan dolayı dumanlar kazan dışına çıkmış. Dumanların yayılması üzerine alarm çalmış. Öğrenciler alarm çalması sonucu kısa süreli bir panik yaşayarak bahçeye çıkmışlar. Olumsuz bir durum yok" dedi.