Manisa’da öğretmen Fatma Nur Çelik’in anısına zeytin ağacı dikildi

"Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, barışın sembolü olarak bilinen zeytin ağacı okul bahçesinde toprakla buluşturuldu. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin Fatma Nur Çelik'in hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'in aziz hatırasını yaşatmak için bugün anlamlı bir adım attık.

Yunusemre İlçe Müdürümüz Sayın Yıldıray Demirtaş, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla 'Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri çerçevesinde, barışın sembolü olan bir zeytin ağacı diktik. Kökleri toprağa sımsıkı sarılsın, yıllar geçtikçe dalları büyüsün ve gölgesinde öğrencilerimiz barınsın istedik. Meyvesiyle bereketi, gölgesiyle merhameti; uzun ömrüyle umudu temsil etsin istedik.

Bu zeytin ağacı; bilgeliğin, sabrın ve kalıcı iz bırakmanın simgesi olsun. Tıpkı Fatma öğretmenimizin yüreklerimizde bıraktığı iz gibi. Kökleri derin, hatırası daim olsun. Unutmayacağız, unutturmayacağız." Okul bahçesine dikilen zeytin ağacının, öğretmen Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatacak bir hatıra olarak korunacağı bildirildi.