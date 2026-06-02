Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da operasyon! Aranan şahıslar yakalandı: Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
Giriş Tarihi: 2.06.2026 09:42

Manisa'da operasyon! Aranan şahıslar yakalandı: Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Manisa’da son bir ayda gerçekleştirilen narkotik ve asayiş operasyonlarında zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda 54 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, çeşitli suçlardan aranan 194 firari şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Manisa’da operasyon! Aranan şahıslar yakalandı: Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
  • ABONE OL

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik il genelinde adli makamlar koordinesinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 53 bin 445 adet sentetik ecza maddesi başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ONLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarda ayrıca 2 kilo 320 gram metamfetamin, 595 gram sentetik kannabinoid maddesi, 590 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 313 kök Hint keneviri (skunk), 297 gram esrar, 60 gram kokain, 50 gram amfetamin, 43 gram skunk maddesi, 32 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

320 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 54'ü "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken, 20 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 320 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

SON 1 AYDA 194 ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda son bir ayda kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 194 şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Kent genelinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ayrıca ruhsatsız silah taşıyan 33 şahıs yakalanırken, 23 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 169 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da operasyon! Aranan şahıslar yakalandı: Çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA