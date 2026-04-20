Manisa’da sır ölüm! Düğün salonu deposundan ceset çıktı

Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:27

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir düğün salonunun deposunda ceset bulundu. Depoda bulunan cansız bedenin 47 yaşındaki Hasan Yağcı’ya ait olduğu belirlendi. Ekipler intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Olay, Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Küçük Çam Şehitler Parkı içerisinde faaliyet gösteren bir düğün salonunun depo kısmına giren personel bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumun sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler isminin Hasan Yağcı (47) olduğu belirlenen adamın öldüğünü tespit etti. Olayın intihar olabileceği şüphesi üzerine durulurken Yağcı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemi başlatıldı.

MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Yağcı'nın naaşı, otopsi yapılmak üzere Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

