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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:54 Son Güncelleme: 6.7.2023 12:17

Manisa'da sporcuları taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, güreş müsabakasına giden sporcuları taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Ali ERBAŞ
Manisa’da sporcuları taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Antalya'dan hareket ederek güreş müsabakasına katılacak sporcuları taşıyan ve plakaları henüz öğrenilemeyen M.H.O'nun (23) kullandığı minibüs, Denizli-Manisa karayolu Selimiye Mahallesi'nde R.U. (64) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü M.H.O. ile minibüste bulunan M.A. (27), M.C.T. (16), B.R.A. (17), U.B. (29), A.İ.U. (24), E.K. (17), M.L.Ç. (17) ve C.O.A. (18) yaralandı.

AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, minibüs sürücüsünün kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği, diğer yaralıların tedavilerinin ardından taburcu oldukları öğrenildi.

Tır sürücüsü R.U, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Manisa'da sporcuları taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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