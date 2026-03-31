Manisa’da tanker kazası: 1’i ağır, 3 kişi yaralandı

Kazada Özcan Buhurcu ile yanındaki Ruziye Buhurcu (34) ve Feride Güneş (67) araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak, Selendi ve Kula itfaiyeleri, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 yaralı, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güneş'in durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.