Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da tanker kazası: 1’i ağır, 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 31.03.2026 17:53

Manisa'da tanker kazası: 1’i ağır, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalına devrilen tankerde sıkışan 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Manisa’da tanker kazası: 1’i ağır, 3 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Ortabağ mevkisinde meydana geldi. Özcan Buhurcu'nun (44), kontrolünü kaybettiği 35 BNK 964 plakalı tanker, yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrildi.

Kazada Özcan Buhurcu ile yanındaki Ruziye Buhurcu (34) ve Feride Güneş (67) araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak, Selendi ve Kula itfaiyeleri, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 yaralı, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güneş'in durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da tanker kazası: 1’i ağır, 3 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz