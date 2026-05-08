Manisa'da tarlasında silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 22:31

Manisa’da tarlasında silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti!

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir mahalle muhtarı, tarlasında çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, Niyazi Cahan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Olay, Selendi ilçesine bağlı Avlaşa bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan (50), arazisini traktörüyle sürmeye başladı. Tarlasında çalıştığı sırada Cahan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Niyazi Cahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Cahan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selendi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
