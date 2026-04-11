Giriş Tarihi: 11.04.2026 11:10 Son Güncelleme: 11.04.2026 11:24

Manisa'da traktör faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde eğimli arazide henüz bilinmeyen bir nedenle traktör devrildi. Meydana gelen feci kazada traktörde bulunan, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Kaza, dün akşam saatlerinde Turgutlu'nun kırsal Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli Mevkisi'nde meydana geldi. Bahçeden eve dönmek üzere ailesiyle yola çıkan Mehmet Gökçen'in (72), kontrolünü yitirdiği traktör, eğimli arazide devrildi. Gökçen ile yanındaki eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) traktörün altında kalıp, hayatlarını kaybetti.

ACI KAYIP YASA BOĞDU

Aileye ulaşamayan komşuları jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı çalışmada, sabah saatlerinde Gökçen ailesinin fertlerinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Emine Gökçen çifti ile oğulları Rıfat Gökçen'in cenazeleri, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ve mahalleli yasa boğuldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

