Manisa’da yangın paniği! Bina küle döndü

Yangın saat, 02.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin K.'ya ait kullanılmayan binada henüz neden çıktığı belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Metruk binadan yükselen alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangına müdahaleleri sonucu yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.