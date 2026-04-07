Manisa’da ’yarım altın’ vahşeti: Mürşide teyzeyi bu yüzden öldürmüş!

34 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Bu kapsamda ölen kadının eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu toplam 34 kişinin ifadesine başvuruldu. Bölgedeki 100 farklı noktadan güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü tek tek incelendi.

ALTINLARI KUYUMCUDA BOZDURMUŞ

Yapılan incelemelerde Mürşide Böcüne'nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah giyimli bir şüphelinin sokağa giriş yaptığı ve yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı tespit edildi. Şüphelinin kimliğinin Emrah Arslan (32) olduğu belirlendi. Bölgede keşif yaptığı belirlenen şüphelinin cinayetten bir süre sonra bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu saptandı.