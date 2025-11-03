Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da yürekler ağza geldi: Öğrenci servisi alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde...
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci taşıyan minibüste çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Korkutan olay, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda meydana geldi. Bir okula öğrenci taşıyan servis minibüsünün şoförü, öğrenci almak için yol kenarında durduğu sırada motor kısmından duman çıktığını fark etti.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ ÖĞRENCİLERİ KURTARDI

Şoför, servisteki öğrencileri tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki elektrikli otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

SERVİS VE OTOMOBİL KÜL OLDU

Yangında minibüs ile otomobil kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki bir kafenin tenteleri de zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

