Manisa’da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



SALİHLİ'DE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan Analiz çalışmalarında Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 80,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili M.K. (31) ve T.K. (34), haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.