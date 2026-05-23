Manisa’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

YARALILARIN DURUMU İYİ

Zincirleme kazada sürücü Yıldıray Ü., İsmail Ünlü, Yaşar Yiğit, Aynur Gökdemir, Raz Açıkgöz, Ayşe Gökdemir, Sabahat Ece ve Teslime Dallı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Mustafa G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

