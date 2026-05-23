Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 23.05.2026 16:33

Manisa’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. 5 aracın karıştığı zincirleme felakette 8 kişi yaralandı. TIR şoförü Mustafa G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Manisa’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Kaza, Kula-Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eşme yönünden Kula istikametine seyir halinde olan Hasan S., yönetimindeki 45 AFT 548 plakalı traktörü, yol kenarında durmak istedi.

TIR ÖNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu sırada traktörün arkasından gelen Yıldıray Ü. idaresindeki 48 VY 995 plakalı otomobilin sürücüsü de hızını düşürdü. Aynı yönde ilerleyen Mustafa G. yönetimindeki 64 AEL 208 plakalı TIR, önünde yavaşlayan otomobile çarptı.

SAVRULAN ARAÇ TRAKTÖRE SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki traktöre çarptı. Arkadan gelen Aslı Y. yönetimindeki 64 HH 749 plakalı otomobil ile Muhammet Ç. idaresindeki 64 KU 110 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Zincirleme kazada sürücü Yıldıray Ü., İsmail Ünlü, Yaşar Yiğit, Aynur Gökdemir, Raz Açıkgöz, Ayşe Gökdemir, Sabahat Ece ve Teslime Dallı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Mustafa G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da zincirleme felaket! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA