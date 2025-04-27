Haberler Yaşam Haberleri Manken üzerindeki takıları çalan hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 27.4.2025 10:19 Son Güncelleme: 27.4.2025 10:26

Manken üzerindeki takıları çalan hırsız yakalandı

İstanbul Kapalıçarşı’da bir kuyumcunun vitrininde, manken üzerinde bulunan yaklaşık 480 bin lira değerinde altın bileziği çaldığı iddia edilen hırsız Y.G.(36) polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Poliste daha önceden 80 suç kaydı bulunan Y.G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Manken üzerindeki takıları çalan hırsız yakalandı

Olay, Fatih Beyazıt Mahallesi, Kapalıçarşı caddesinde bulunan bir kuyumcuda 21 Şubat Cuma günü meydana geldi. İş yeri sahipleri polise başvurarak mağazanın vitrininde bulunan manken üzerindeki altın bileziğin çalındığını söyleyerek yardım istedi. Yaklaşık 480 bin lira değerinde olduğu öğrenilen bileziği çalan şüpheliyi yakalamak için polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜDEN YAKALANDI

İşyeri güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheli Y.G.'nin 19 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kuyumcuya müşteri gibi geldiği tespit edildi. 1.60-1.65 boylarında 30-35 yaşlarında bir kadının yüzünü cerrahi maske ve gözlükle gizleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin el çabukluğuyla bileziği alarak iş yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

ONLARCA KEZ YAKALANMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin daha önceden 80 kez polis tarafından yakalanan Y.G. adlı kadın hırsız olduğu belirlendi. Polis takibe aldığı hırsız Y.G.'yi önceki gün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan şüpheli Y.G. suçlamaları kabul etmezken, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manken üzerindeki takıları çalan hırsız yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz