Manş Denizi nerede, derinliği ve uzunluğu ne kadar, kaç km? Manş Denizi haritadaki konumu

Muğla Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, henüz 21 yaşında Manş Denizi'ni yüzerek geçip bu başarıya ulaşan en genç Türk kadını oldu. Aysu, dalgalar ve akıntılarla boğuştuğu 16 saat 28 dakikanın sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyısına ulaştı. Genç yüzücü, zorlu yüzüş sonunda göz yaşlarına hakim olamadı. Bu gelişme sonucu Manş Denizi haritadaki konumu, derinliği ve uzunluğu merak konusu oldu. Peki, Manş Denizi nerede, derinliği ve uzunluğu ne kadar, kaç km? İşte Manş Denizi haritadaki konumu…
Manş Denizi, Dünya haritasına bakıldığında kolaylıkla görülebilen bir denizdir. Büyük Britanya'yı Fransa'dan ayırıp Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi'ni birleştiren bir denizdir. Denizde 1 adet ada bulunmaktadır.
Manş Denizi'nin uzunluğu 563 km'dir. (350 mil). Deniz oldukça sığdır ve en geniş yeri ise 240 kilometre (150 mil) olarak bilinir. Manş Denizinin derinliği ortalama olarak 63 metredir.
Manş Denizi kanala sahiptir. Dover boğazı (Strait of Dover) kanalın en dar kısmıdır. Dover'den Cap Griz Neze sadece 34 km (21 mil) dir. Manş Denizinin doğu ucunda yer alır ve Kuzey deniziyle karşılaşır. Antik Roma hegemonyası döneminde kanal Latince Oceanus Britanucus olarak biliniyordu. Daha sonra British Sea İngiliz Denizi olarak adlandırıldı. Victoria zamanında kanal ayrıca Gümüş hat olarak da biliniyordu. William Camden, Britannica (1586) da İngiliz Denizi olarak isimlendirildiğini fakat ayrıca İngiliz denizciler tarafından kanal olarak adlandırıldığını söyler. Yaklaşık 1450'deki haritada kanal, İngiliz Kanalı Canalites Anglie olarak adlandırılır.
Kanal derinliği Dover ve Calais arasında 45 m dir. Buradan doğu tarafına doğru deniz sığlaşmaya devam eder. Broad Fourteens de yaklaşık 26 metredir. Kanalda, Fransa'ya yakın olan kısımda adalar yer alır. Scilly Adaları, Birleşik Krallık ve Ushant Fransa'da kanalın sonunun batı ucunda yer alır.