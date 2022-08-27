Manş’ı geçen ilk Türk kadını formunu koruyor

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 1979'da yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan, ilerleyen yaşına rağmen antrenman yapıp çeşitli yarışlara katılarak hem formunu koruyor hem de genç sporculara örnek oluyor. Manş Denizi'ni 28 Ağustos 1979'da, 15 saat 47 dakikada yüzerek geçmeyi başaran Arslan şu an 65 yaşında. Havuzda ve denizde antrenmanlarını sürdüren Arslan, dünyanın farklı coğrafyalarındaki açık deniz yarışlarına da katılarak yüzme sporuyla ilgilenen genç sporculara ilham oluyor. Spora 7 yaşında başladığını söyleyen Arslan, Manş tecrübesini anlatırken, "Gece 03.00'te başladım. Dalgalarla savaştım ama hiç pes etmedim. Benden sonra iki geç kızımız daha Manş'ı geçti. Bu beni çok mutlu etti" dedi.