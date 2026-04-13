Yavaş’ın su zammı yargıdan döndü: Mahkemeden iptal kararı

Gökçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi verdiği "suyu ucuzlatacağız" vaadini hatırlatarak, göreve geldikten sonra bunun tam tersinin yaşandığını savundu. Yavaş yönetiminin su faturalarına "yüzde 3 bini aşan zamlar" yaptığını öne süren Gökçek, uygulanan tarifelerin vatandaşın bütçesini ağır şekilde zorladığını ifade etti.

"BİLİRKİŞİ RAPORLARI GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU"

Mahkeme sürecine ilişkin detayları paylaşan Gökçek, iki ayrı bilirkişi raporunun hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Birinci bilirkişi raporu açıkça şunu ortaya koydu: Konut ve iş yerlerinde su yüzde 93 zamlı satılmış. Büyükşehir buna itiraz etti. Bunun üzerine ikinci bir rapor hazırlandı. Bu raporda da 11 ayrı abone grubuna yüzde 31 oranında zam yapıldığı tespit edildi. Yani vatandaşa söylenen ile yapılanın tamamen farklı olduğu, resmi raporlarla net bir şekilde ortaya çıktı."

Gökçek, su tarifelerinin maliyet esasına göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, ABB yönetiminin bu ilkeye aykırı hareket ettiğini iddia etti. Belediyenin mahkemeye "suyu yüzde 6,5 kârla satıyoruz" yönünde savunma yaptığını hatırlatan Gökçek, "Vatandaşın cebinden haksız kazanç sağlanmıştır. Su gibi temel bir ihtiyaç, adeta gelir kapısına çevrilmiştir" dedi.

"VATANDAŞIN CEBİNE UZANAN ELİ HUKUK DURDURDU"

Ankaralılardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Gökçek, yüksek su faturalarının kamuoyunda büyük tepki oluşturduğunu söyledi. Sürecin sonunda mahkemenin iptal kararı verdiğini belirten Gökçek, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Faturalar inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Vatandaşlarımız bizden bu duruma sessiz kalmamamızı istedi. Biz de bu mücadeleyi verdik ve bugün Ankaralı hemşehrilerimizin bütçesinin adeta soyulmasına engel olduk. Açıkça söylüyorum: Mahkeme bu kararı iptal etti. Eğer aynı anlayışla bu uygulamalar tekrar edilirse biz yine buradayız, yine yargıya gideriz ve bu hukuksuzluğu durdururuz."

Gökçek, siyasi görüş fark etmeksizin tüm Ankaralıların hakkını savunmayı görev bildiğini ifade ederek, "Bugün vatandaşın cebine uzanan o kirli elleri hukuk yoluyla durdurmuş olmanın sorumluluğunu taşıyorum" dedi.

YAVAŞ'A SERT SORULAR: "BU ZAMLARA DEVAM MI EDECEKSİNİZ?"

Açıklamasında ABB Başkanı Mansur Yavaş'a doğrudan sorular yönelten Gökçek, eleştirilerini daha da sertleştirdi. Yavaş'ın yönetim anlayışını hedef alan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"'Suyu ucuzlatacağız' diye geldiniz. Peki şimdi ne oldu? Bu zamları yapmaya devam edecek misiniz? Belediye ve bağlı şirketleri batırmanızın faturasını vatandaşa kesmeye utanmıyor musunuz? Vatandaşın yüzüne bakıp ne söyleyeceksiniz?"

Mahkeme sürecinde ortaya çıkan oranlara dikkat çeken Gökçek, "Bir yandan 'yüzde 6,5 zam yaptım' diyorsunuz, diğer yandan mahkemede yüzde 93 ve yüzde 31 oranları ortaya çıkıyor. İnsanda biraz utanma olur" diyerek Yavaş yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Mahkemenin iptal kararıyla birlikte Ankara'da su tarifeleri yeniden tartışma konusu olurken, gözler ABB yönetiminin bundan sonraki adımlarına çevrildi. Kararın ardından yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.