Mantar Besin Değeri - Mantarda Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?

Kültür mantarı, genellikle buğday kepeği, saman veya talaş gibi organik malzemelerden oluşan bir kompost ortamında yetiştirilir. Mantar, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Mantar, doğrudan yenebilir, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde veya soslarda kullanılabilir. Antioksidanlar açısından zengin olan Mantar besin değeri oldukça zengin olan yiyecekler arasında yer alır. Mantarda ne kadar protein var, karbonhidrat var mı dediğimizde içerisindeki besin değerinin ne kadar fazla olduğunu öğreniriz.

Mantar Besin Değeri

Mantar, düşük kalorili, yüksek lifli ve vitamin, mineral açısından zengin bir besindir. 100 gram mantar, sadece 22 kalori içerir ve 1 gram lif içerir. Mantar, aynı zamanda B kompleks vitaminleri, potasyum, demir ve çinko açısından da zengindir. Mantarın başlıca besin içerikleri şunlardır:

Karbonhidratlar: Mantar, karbonhidratlar açısından nispeten düşüktür. 100 gram mantar, sadece 3,26 gram karbonhidrat içerir.

Proteinler: Mantar, protein açısından nispeten yüksektir. 100 gram mantar, 3,09 gram protein içerir.

Yağlar: Mantar, yağ açısından düşüktür. 100 gram mantar, sadece 0,34 gram yağ içerir.

Lif: Mantar, lif açısından zengindir. 100 gram mantar, 1 gram lif içerir.

Mantarda Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?

Kültür mantarlarının üretimi, Türkiye'de önemli bir ekonomik sektördür. Türkiye, kültür mantarı üretiminde dünyada 10. sırada yer almaktadır. Kültür mantarı, doğada yetişen mantarlara göre daha hijyenik ve güvenilirdir. Kültür mantarı, genellikle laboratuvar ortamında yetiştirildiğinden, mantar zehirlenmesi riski daha düşüktür. Mantar, düşük kalorili, yüksek lifli ve vitamin, mineral açısından zengin bir besindir. Ortalama 100 gram kültür mantarının besin değerleri şu şekildedir:

Enerji: 22 kalori

Karbonhidrat: 3.26 gram

Yağ: 0.34 gram

Protein: 3.09 gram

Lif: 1 gram

Mantarın olası sağlık yararları şunlardır: