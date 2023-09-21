Haberler Yaşam Haberleri Mantar Besin Değeri - Mantarda Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?
Giriş Tarihi: 21.9.2023 11:36 Son Güncelleme: 21.9.2023 11:36

Mantar Besin Değeri - Mantarda Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?

Kültür mantarı, doğada yetişen mantarlara göre daha sağlıklı ve güvenilirdir. Mantar, oldukça besleyici bir besindir ve bu nedenle düzenli olarak mantar tüketmek, sağlığınız için birçok fayda sağlayabilir. Mantar besin değeri için ortalama bir değer verildiğinde en çok karbonhidrat ve protein bulunur. Mantar içindeki protein ve karbonhidrat miktarının miktarını öğrenmek için sorulan “mantarda ne kadar protein var ya da karbonhidrat var mı” gibi soruların yanıtları genellikle diyet yapanlar için daha da önemlidir.

Mantar Besin Değeri - Mantarda Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?

Kültür mantarı, genellikle buğday kepeği, saman veya talaş gibi organik malzemelerden oluşan bir kompost ortamında yetiştirilir. Mantar, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Mantar, doğrudan yenebilir, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde veya soslarda kullanılabilir. Antioksidanlar açısından zengin olan Mantar besin değeri oldukça zengin olan yiyecekler arasında yer alır. Mantarda ne kadar protein var, karbonhidrat var mı dediğimizde içerisindeki besin değerinin ne kadar fazla olduğunu öğreniriz.

Mantar Besin Değeri

Mantar, düşük kalorili, yüksek lifli ve vitamin, mineral açısından zengin bir besindir. 100 gram mantar, sadece 22 kalori içerir ve 1 gram lif içerir. Mantar, aynı zamanda B kompleks vitaminleri, potasyum, demir ve çinko açısından da zengindir. Mantarın başlıca besin içerikleri şunlardır:

  • Karbonhidratlar: Mantar, karbonhidratlar açısından nispeten düşüktür. 100 gram mantar, sadece 3,26 gram karbonhidrat içerir.
  • Proteinler: Mantar, protein açısından nispeten yüksektir. 100 gram mantar, 3,09 gram protein içerir.
  • Yağlar: Mantar, yağ açısından düşüktür. 100 gram mantar, sadece 0,34 gram yağ içerir.
  • Lif: Mantar, lif açısından zengindir. 100 gram mantar, 1 gram lif içerir.

Mantarda Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?

Kültür mantarlarının üretimi, Türkiye'de önemli bir ekonomik sektördür. Türkiye, kültür mantarı üretiminde dünyada 10. sırada yer almaktadır. Kültür mantarı, doğada yetişen mantarlara göre daha hijyenik ve güvenilirdir. Kültür mantarı, genellikle laboratuvar ortamında yetiştirildiğinden, mantar zehirlenmesi riski daha düşüktür. Mantar, düşük kalorili, yüksek lifli ve vitamin, mineral açısından zengin bir besindir. Ortalama 100 gram kültür mantarının besin değerleri şu şekildedir:

  • Enerji: 22 kalori
  • Karbonhidrat: 3.26 gram
  • Yağ: 0.34 gram
  • Protein: 3.09 gram
  • Lif: 1 gram

Mantarın olası sağlık yararları şunlardır:

  • Bağışıklık sistemini destekler. Mantar, B vitaminleri açısından zengindir. B vitaminleri, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur.
  • Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Mantar, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Kilo vermeye yardımcı olabilir. Mantar, düşük kalorili ve yüksek liflidir. Bu özellikler, kilo vermeye yardımcı olabilir.

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Mantar Besin Değeri - Mantarda Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?
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