Haberler Yaşam Haberleri Mantar toplama dönüşü feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 16.11.2025 23:41

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar topladıktan sonra dönüş yoluna geçen aileyi taşıyan cip kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Sarıahmetli köyü mevkiinde meydana geldi. Ersin K. idaresindeki 78 ABL 497 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Sabuha (39) ve Yusuf Barut K. (7) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü ile birlikte bulunan Müzeyyen (65), İlknur (30), Haticenur (17), Ediz Recep (6) Asiye (13) ve Zeynep K. (14) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ersin K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve İlknur K.'nin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, araçtakilerin mantar toplamadan döndükleri öğrenilirken, araç dışındaki alkol şişeleri dikkat çekti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

