Mantar toplarken cayının saldırısına uğradı: İmam son anda kurtuldu!

"AYI İLE İMAM ARASINDA BOĞUŞMA OLUYOR"

Elmaçukuru köyü sakinlerinden Ziya Eker, "Bizim köyümüzün imamı oluyor. Elmaçukuru ile Kadıyısıf köyü arasında bulunan ormanlık alanda mantar toplarken karşısına ayı çıkıyor ve saldırıyor. Netice olarak yanındakiler havaya ateş ediyor. Sonrasında da imam ile ayı arasında boğuşma oluyor. Boğuşmada hocamız yaralı olarak kurtuluyor. Abana Devlet Hastanesine getirildi hocamız, burada da ilk müdahalesi yapıldı. Hocamızın başında, kolunda yaralanma var. Geçmiş olsun diyoruz. Bizim için çok tehlike arz eden bir durum, evimizden dışarıya dahi çıkamayacağız bu vaziyette. Geçen yıl evimizin önüne kadar gelmişti, incir ağaçlarımı kırmıştı" dedi.